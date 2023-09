Le robot permet d’automatiser l’écumage, le nettoyage à sec des fours et le brassage grâce à des séquences programmées. Il peut se déplacer grâce à l’intelligence artificielle et il est doté d’un système de « vision artificielle ».

(Rolland) L’usine d’Alcoa à Deschambault, dans la région de Québec, a un tout nouveau robot qui lui permettra d’automatiser des opérations dans ses activités liées au four de métal en fusion.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le robot a été dévoilé à l’usine d’Aloca, mardi. Il s’agit d’un investissement de près de 6,7 millions. Le gouvernement du Québec a contribué au projet à hauteur de 2 millions.

Le robot a été conçu par deux entreprises québécoises : le concepteur d’équipements EPIQ Machinerie et le groupe d’experts en technologie dans le secteur de l’aluminium Dynamic Concept.

Le robot permet d’automatiser l’écumage, le nettoyage à sec des fours et le brassage grâce à des séquences programmées. Il peut se déplacer grâce à l’intelligence artificielle et il est doté d’un système de « vision artificielle ».

L’implantation de la technologie est rendue à la deuxième phase de développement en attendant une implantation et une exploitation « complète » prévues pour la fin de l’année 2024.

Le nouveau robot représente une « avancée considérable » pour l’automatisation de l’industrie de l’aluminium, croit la chef de la direction d’EPIQ Machinerie, Éloïse Harvey. « C’est un pas de plus vers l’introduction de la robotisation pour l’exécution de tâches complexes et à haut risque en intégrant des technologies d’automatisation, de vision et de véhicules autoguidés », explique-t-elle dans un communiqué.