L’entreprise de conception, d’ingénierie, de fabrication et d’installation de charpentes métalliques et de composantes lourdes en acier a enregistré des produits de 80,2 millions au cours du deuxième trimestre par rapport à 66,4 millions un an plus tôt.

(Terrebonne) Groupe ADF rapporte un résultat net de 10,5 millions au cours de la période de trois qui a pris fin le 31 juillet dernier, en hausse de 94,3 % comparativement à la même période il y a un an où il s’était élevé à 5,4 millions.

La Presse Canadienne

Entre-temps, le résultat net par action de base et dilué est passé de 0,17 $ à 0,32 $.

La compagnie basée à Terrebonne, dans Lanaudière, ajoute que son carnet de commandes se chiffrait à 373,7 millions au 31 juillet dernier, comparativement à 376,5 millions six mois plus tôt.

Le président du conseil d’administration et chef de la direction de Groupe ADF, Jean Paschini, affirme que les contrats signés au début du deuxième trimestre permettent un niveau de carnet de commandes fort intéressant et il croit que les occasions sur les marchés demeurent plus qu’intéressantes.

Groupe ADF annonce le versement d’un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 17 octobre.

Entreprise citée dans cette dépêche : Groupe ADF (TSX : DRX)