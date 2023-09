(New York) La compagnie aérienne américaine United Airlines a suspendu mardi en milieu de journée tous les décollages à cause d’un « problème technologique généralisé » non précisé.

Agence France-Presse

« Le maintien au sol est désormais levé », a indiqué la compagnie vers 14 h (heure de l’Est) sur X, anciennement Twitter.

« Nous avons trouvé une solution pour remédier au problème technologique et les vols ont repris », a-t-elle poursuivi, sans autre détail.

Plus tôt, elle avait signalé « un problème technologique généralisé » qui l’avait contrainte à maintenir au sol « tous les avions à leurs aéroports de départ ».

Elle avait précisé que les appareils déjà en vol poursuivaient vers leurs destinations comme prévu.

L’agence américaine supervisant l’aviation, la FAA, avait fait savoir que la compagnie avait demandé elle-même cette suspension aux États-Unis.

Dans une notice d’information publiée à 12 h 33 (heure de l’Est) sur son site internet, la FAA précisait que cette demande était valable jusqu’à 14 h (heure de l’Est) et qu’elle était due à « une panne d’équipement ».