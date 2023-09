Filière québécoise des batteries

« On ne fait pas de cadeaux à personne », dit François Legault

(Granby) Québec et Ottawa n’ont pas hésité à entrer dans la course aux subventions pour séduire les acteurs de la filière des batteries, une approche qui ne fait pas l’unanimité. « On ne fait pas de cadeaux à personne », rétorque le premier ministre François Legault, en affirmant que ceux qui prétendent le contraire s’adonnent à de la « petite politique ».