(Markham) Le fournisseur internet Xplore annonce mardi une expansion de son réseau de fibre optique au Québec, avec le branchement à internet par fibre optique de plus de 27 000 résidences et entreprises dans cinq municipalités régionales de comté (MRC).

La Presse Canadienne

Par conséquent, les MRC de Pontiac, Les Sources, Vallée de la Gatineau, La Tuque et Papineau peuvent maintenant se brancher à un accès internet par fibre optique. Plus de 95 % de la construction est terminée dans ces régions, ce qui, selon Xplore, rehaussera de manière significative la qualité de vie des résidents en région rurale.

Le réseau Xplore, qui est en partie financé par le programme Opération haute vitesse du gouvernement du Québec, offrira à terme le réseau Xplore Fibre sur 2700 kilomètres et fournira un accès internet pouvant atteindre 1 gigabit par seconde à plus de 33 000 résidences et entreprises québécoises en région rurale.

Xplore s’attend à terminer cette étape importante de son projet d’expansion en septembre.