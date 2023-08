La plateforme Sophi, développée par le Globe and Mail après le lancement d’un verrou d’accès payant en 2012, visait à consolider les revenus des organes d’information à mesure que l’argent de la publicité migrait vers les moteurs de recherche et les médias sociaux.

Le Globe and Mail vend la plateforme d’analyse d’IA Sophi à Mather Economics

(Atlanta) Mather Economics a annoncé l’acquisition de Sophi, une plateforme d’analyse basée sur l’intelligence artificielle (IA), auprès du Globe and Mail.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le président de la société de gestion des abonnements, Matt Lindsay, indique que cette acquisition permettra d’élargir sa gamme de services aux éditeurs qui cherchent à accélérer leur transformation numérique.

Les deux parties n’ont pas divulgué les conditions financières de la transaction, qui a été conclue vendredi dernier.

D’abord utilisés en interne, puis dans d’autres rédactions, les algorithmes d’intelligence artificielle de Sophi prédisent quels articles et vidéos sont pertinents pour quels lecteurs, afin d’augmenter les revenus liés aux abonnements.

Mather Economics, une filiale du groupe de médias belge Mediahuis établie à Atlanta, affirme que l’acquisition lui donnera une forte présence au Canada, en plus de ses relations avec plus de 600 clients aux États-Unis et en Europe.