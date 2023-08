Beyond Meat malmené en Bourse après une baisse d’activité

(New York) L’action de la société américaine Beyond Meat, qui fabrique notamment des succédanés de steaks et de saucisses d’origine végétale, reculait lourdement mardi à la Bourse de New York après l’annonce d’un fort repli des ventes au deuxième trimestre et de prévisions pour 2023 peu alléchantes.