Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex

(Montréal) Le producteur québécois d’énergie renouvelable Innergex est en voie d’aller chercher plus de 400 millions en liquidités, des sommes qui lui donneront une plus grande marge de manœuvre pour financer d’autres projets, affirme son président et chef de la direction, Michel Letellier, en entrevue.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Moins d’un an après être devenu le seul propriétaire de ses 16 parcs éoliens en France, Innergex a annoncé, lundi, qu’elle revendait une participation de 30 % dans ses activités françaises à l’assureur Crédit Agricole pour un montant équivalent à 188,4 millions. Les deux entreprises prévoient que la transaction sera conclue au cours de la deuxième moitié de l’année.

D’autres transactions viendront garnir les coffres de la société. La direction compte réhypothéquer certains actifs libres de dettes afin d’obtenir davantage de liquidités. Ces transactions permettront de « dépasser » les 400 millions en nouvelles liquidités disponibles. « Ça va nous permettre de générer passablement de liquidités qui vont servir finalement au développement futur d’Innergex », commente M. Letellier.

« On en a pas mal (de liquidités), poursuit-il. On espère qu’on va avoir beaucoup de succès dans les appels d’offres, alors ça va nous permettre de financer justement tout le développement de la filière ici en Amérique du Nord. »

L’entreprise a ainsi contracté de la dette sur deux centrales hydroélectriques en Colombie-Britannique ainsi que sur la centrale Gilles-Lefrancois dans la région de Québec. Elle négocie également avec Hydro-Québec en vue de refinancer ses trois centrales de Portneuf.

Lors du dévoilement des résultats du premier trimestre en mai, des experts estimaient qu’Innergex avait peu de marge de manœuvre financière pour saisir de nouvelles occasions, même si l’entreprise n’était pas considérée comme étant en difficulté financière avec ses 272 millions de liquidités disponibles.

L’entreprise est intervenue « rapidement » pour dissiper ces craintes, défend M. Letellier. En plus de ces transactions, il souligne l’obtention de financement de construction de 534 millionsUS pour le projet de Boswell Springs au Wyoming, annoncée en juillet. « Je pense que ça, ça va rassurer le marché. »

Un partenaire en France

En vendant une participation au Crédit Agricole, Innergex s’associe à un partenaire bien implanté en France avec qui partager les coûts de ces prochains projets au pays d’Emmanuel Macron, explique M. Letellier.

Le dirigeant compare le Crédit Agricole au Mouvement Desjardins au Québec, car l’assureur est « très présent en région ». Cette expertise pourrait être utile pour le développement éventuel de parcs éoliens en partenariat avec les communes françaises.

Pour le Crédit Agricole, la transaction s’inscrit dans l’objectif d’accroître ses investissements dans les énergies renouvelables, a expliqué son directeur général, Philippe Dumont, dans un communiqué. L’assureur vise l’atteinte d’une capacité installée de 14 gigawatts (GW) d’ici 2025.

Les états membres de l’Union européenne, incluant la France, veulent que 40 % de leur bouquet énergétique proviennent de sources renouvelables. « Je pense que la France a définitivement une volonté d’avoir de plus en plus de projets qui soient implantés au niveau solaire et éolien », s’enthousiasme M. Letellier.

À l’automne dernier, Innergex avait racheté une participation de 30 % dans ses actifs en France, pour un montant de 96,4 millions. L’entreprise devenait ainsi l’unique propriétaire de ses activités en France. Un an plus tard, Innergex obtient 188,4 millions pour une participation de 30 %.

La société n’a pas vendu au double du prix, nuance M. Letellier. La transaction de l’automne dernier n’incluait que les parcs éoliens en service tandis que Crédit Agricole achète aussi une participation dans les projets en développement. La différence de prix inclut la valeur attribuée à la croissance future espérée.

Le prix obtenu par Innergex est attrayant, estime l’analyste Nelson Ng, de RBC Marchés des capitaux. « Ça implique une bonne augmentation de l’évaluation depuis le rachat de la participation et fournit plus de liquidités à l’entreprise. »

Des résultats mardi

L’entreprise fera une mise à jour sur son bilan et ses résultats financiers, mardi, après la fermeture des marchés dans le cadre du dévoilement de ses résultats du deuxième trimestre.

Les analystes anticipent une augmentation des revenus de 20 % pour s’établir à 264,6 millions et un bénéfice ajusté dilué par action de 47 cents, contre une perte de 4 cents à la même période l’an dernier, selon la firme de données financières Refinitiv.

La Bourse de Toronto, où est cotée l’action d’Innergex, était fermée lundi en raison du congé civique à l’extérieur du Québec.