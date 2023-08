(New York) Le géant pharmaceutique britannique GSK poursuit en justice son concurrent américain Pfizer pour violation de brevets liés au vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite.

Agence France-Presse

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé le 3 mai 2023 le tout premier vaccin — Arexvy, conçu par GSK — contre cette maladie qui fait plusieurs milliers de morts chaque année aux États-Unis, en particulier chez les plus de 60 ans et les enfants.

Le 31 mai, la FDA donnait son feu vert au vaccin concurrent développé par Pfizer, Abrysvo.

« La production, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation par le défendeur Pfizer d’un vaccin contre le virus respiratoire syncytial enfreint une ou plusieurs certifications des brevets de GSK », affirme le groupe britannique dans sa plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral de l’État du Delaware.

GSK affirme que son vaccin est le fruit de plus de quinze ans de recherches et que Pfizer n’a pas commencé à travailler au sien avant « 2013 au plus tôt ».

Selon la plainte, « Pfizer a sciemment utilisé les inventions revendiquées par GSK dans Abrysvo sans permission ». « Au 19 juillet 2023, Abrysvo a déjà été administré à un patient au moins », a-t-elle relevé.

Le montant des dommages et intérêts réclamés n’est pas précisé, mais GSK demande à ce que Pfizer ne puisse plus fabriquer ni vendre ce vaccin pour les plus de 60 ans aux États-Unis et la tenue d’un procès avec un jury pour trancher le litige.

« Malgré sa légitimité à le faire, GSK ne demande pas de restriction à l’utilisation d’Abrysvo pour la prévention […] chez les nouveau-nés par la vaccination des personnes enceintes », stipule la plainte, qui requiert en contrepartie des compensations financières non chiffrées.

Pfizer n’était pas immédiatement disponible pour réagir.

Le VRS est un virus très répandu et très contagieux, surtout connu pour causer durant l’hiver des bronchiolites (infection des petites bronches) chez les tout-petits. Mais il touche également les adultes et peut se révéler dangereux pour les personnes âgées lorsqu’il dégénère en infection respiratoire (bronchiolite ou pneumonie).

D’après les autorités sanitaires américaines, ce virus entraîne le décès d’entre 6000 et 10 000 personnes de 65 ans et plus aux États-Unis chaque année, et entre 60 000 à 160 000 hospitalisations.

GSK a souligné qu’entre 58 000 et 80 000 enfants de moins de 5 ans sont hospitalisés chaque année aux États-Unis à cause du VRS.

À 14 h 20 (heure de l’Est), le titre Pfizer prenait 0,13 % à 35,65 dollars.