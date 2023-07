Le chiffre d’affaires a progressé de 25,1 % sur un an à 44,75 milliards de dollars et son résultat net a bondi de 51,7 % à 2,57 milliards. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice (BNPA) ressort à 1,91 dollar.

(New York) Le constructeur automobile General Motors a de nouveau relevé ses prévisions pour 2023 au vu de ses performances au deuxième trimestre, malgré des incertitudes liées à des négociations syndicales et au risque de saturation du marché des véhicules électriques.

Elodie MAZEIN Agence France-Presse

« Je suis ravie de partager avec vous le fait que les résultats opérationnels de General Motors continuent de faire preuve d’une forte croissance », a relevé Mary Barra, patronne du groupe américain dans une lettre adressée aux actionnaires.

Le chiffre d’affaires a progressé de 25,1 % sur un an à 44,75 milliards de dollars. Le résultat net a bondi de 51,7 % à 2,57 milliards et, ajusté par action et hors éléments exceptionnels (BNPA) – référence pour les marchés –, il ressort à 1,91 dollar.

C’est mieux que le consensus des analystes.

Le titre progressait de 0,51 % dans les échanges précédant l’ouverture de la Bourse de New York.

Début juillet, le groupe avait indiqué que 691 978 véhicules avaient été livrés au deuxième trimestre en Amérique du Nord, soit 19 % de plus qu’un an plus tôt. Et 526 000 en Chine (+9 %) où la situation économique suscitait des inquiétudes pour la consommation.

Comme au premier trimestre, les prévisions de GM pour 2023 ont été revues à la hausse en particulier le BNPA qui est désormais attendu entre 7,15 et 8,15 dollars, contre une fourchette de 6,35 à 7,35 dollars auparavant.

Il table sur un résultat net annuel compris entre 9,3 et 10,7 milliards en 2023, contre une anticipation comprise entre 8,4 et 9,9 milliards auparavant. Il était de 9,9 milliards en 2022.

Ces prévisions partent du principe que les négociations syndicales, qui viennent juste de commencer avec l’UAW et Unifor, vont se dérouler sans anicroche et, surtout, sans arrêt de travail.

« Nous avons une longue histoire en matière de négociation de contrats équitables avec les deux syndicats qui récompensent nos salariés et soutiennent la réussite à long terme de notre activité », a expliqué Mme Barra dans sa lettre aux actionnaires. « Notre objectif cette fois-ci ne sera pas différent », les a-t-elle assurés.

Pour Garrett Nelson, analyste chez CFRA, « le risque d’une grève de l’UAW qui pourrait commencer dès mi-septembre devrait assombrir le court terme car les deux parties semblent assez éloignées ».

Il a rappelé que les 40 jours d’arrêt de travail en 2019 avaient amputé le BNPA de 1,89 dollar.

Demande soutenue

GM a précisé que ses résultats du deuxième trimestre avaient été grevés par une charge de 792 millions de dollars après la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec LG Electronics et LG Energy Solution liée à un rappel de 142 000 véhicules électriques Chevrolet en 2021 pour cause de batteries défectueuses.

Le groupe sud-coréen avait accepté en octobre 2021 de lui rembourser jusqu’à 1,9 milliard de dollars. Au final, l’Américain va donc supporter 792 millions du coût.

L’activité de GM a une nouvelle fois profité de la demande des consommateurs américains, qui tire l’industrie vers le haut depuis deux ans, a relevé Mme Barra, soulignant que la rentabilité progressait également à l’international en particulier au Brésil et en Corée du Sud.

Selon elle, la moitié des acheteurs du nouveau VUS Chevrolet Trax aux États-Unis et les deux-tiers en Corée étaient de nouveaux clients pour GM.

Concernant les véhicules électriques, le groupe a affirmé avoir atteint son objectif d’en fabriquer 50 000 en Amérique du Nord au premier semestre et a confirmé sa cible de 100 000 cette année.

Il veut atteindre une capacité de production d’un million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord en 2025.

« Nous restons prudents car les résultats de GM subissent le poids de sa transition vers les véhicules électriques et sa capacité à augmenter rapidement son infrastructure de production, et par la demande pour ses modèles électriques », a relevé M. Nelson.

Il avait déjà souligné il y a quelques mois qu’avec plus d’une centaine de modèles attendus sur le marché d’ici 2025, il existait un « risque très élevé de saturation du marché » avec une « guerre de prix » qui devrait faire pression sur les marges.