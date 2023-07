Le chiffre d’affaires du géant mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels a augmenté de 18 %, à 16,7 milliards de dollars, d’avril à juin. C’est nettement plus qu’attendu par les analystes interrogés par Bloomberg.

(New York) Porté par l’activité dans l’aéronautique au deuxième trimestre, le conglomérat américain General Electric (GE) a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mardi, l’amenant à revoir à la hausse ses perspectives pour 2023.

Agence France-Presse

Le chiffre d’affaires du géant mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels a augmenté de 18 %, à 16,7 milliards de dollars, d’avril à juin. C’est nettement plus qu’attendu par les analystes interrogés par Bloomberg.

Le bénéfice net s’affiche quant à lui à 1,4 milliard de dollars, soit un bond de 40 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs, le bénéfice atteint 0,68 dollar, là encore au-dessus des attentes du marché.

L’expansion des marchés de l’électrification et de l’efficacité énergétique a porté la croissance de GE ces dernières années, avec des records en 2022 tant en termes de ventes (34 milliards d’euros) qu’en termes de bénéfices (3,5 milliards).

Concernant le deuxième trimestre 2023, GE explique avoir profité notamment de la forte demande pour ses services dans l’aéronautique, dans un contexte de reprise du trafic aérien post-pandémie. Les revenus de cette branche – pour laquelle il fabrique aussi des moteurs d’avion – ont ainsi grimpé de 28 % sur un an, à 7,86 milliards de dollars, soutenus à la fois par l’aviation commerciale et la défense, qui a doublé ses commandes sur cette période.

La division consacrée aux énergies renouvelables – GE fabrique notamment des éoliennes terrestres et offshore ainsi que des installations solaires – connaît une trajectoire similaire, avec des commandes qualifiées de « record ». Elle a vu son chiffre d’affaires progresser de 24 %, à 3,85 milliards de dollars. À l’inverse, la division dédiée aux énergies traditionnelles demeure quasiment stable (-1 %), à 4,15 milliards de dollars.

Ces résultats n’incluent pas les activités de la division consacrée aux technologies médicales, introduite en Bourse début janvier. GE a gardé environ 20 % des parts de cette nouvelle entité, baptisée GE Healthcare. Le groupe prévoit par ailleurs toujours de séparer ses activités dans l’énergie et le secteur aérospatial début 2024.

Dans la foulée de cette publication, GE a relevé ses prévisions pour 2023 et s’attend désormais à un bénéfice ajusté par action compris entre 2,1 et 2,3 dollars, contre 1,70 et 2 dollars auparavant.

L’action du groupe bondissait de 4,4 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance de Wall Street.