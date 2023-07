La multinationale montréalaise des services-conseils en informatique CGI prévoit investir 1 milliard de dollars d’ici trois ans afin d’accentuer la croissance de ses activités liées à l’intelligence artificielle (IA).

Le plan général d’investissement énoncé lundi par CGI – deux jours avant ses prochains résultats trimestriels – comprend « le développement des services de conseil en IA avec l’embauche et la formation d’employés à l’échelle mondiale ».

CGI dit compter sur un effectif de « 91 000 conseillers et autres professionnels partout dans le monde », dont plusieurs centaines à son siège social au centre-ville de Montréal.

Aussi, CGI s’engage à accentuer ce développement de l’IA en prônant son « utilisation responsable et éthique » tout en tenant compte de « l’optimisation de la propriété intellectuelle » liée aux applications de l’IA.

« Depuis plus de vingt ans, CGI propose des technologies d’automatisation intelligente et d’IA dans ses services et solutions, ce qui nous permet de tester et d’entraîner de nouveaux modèles de façon rapide et sûre, puis d’appliquer ces connaissances à notre gamme de services », indique George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI, dans un communiqué.

« Maintenant, nos conseillers peuvent tirer parti de cas d’utilisation éprouvés et de solutions prêtes à l’usage en IA. Ils sont aussi soutenus par des ensembles de données spécialisées fiables pour aider les clients de CGI à s’orienter dans l’engouement actuel et à réaliser les investissements les plus rentables. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI

Selon le président de CGI, cet engagement de 1 milliard de dollars en développement de l’IA marque « le commencement d’une nouvelle vague d’innovation qui combine l’expertise humaine et l’utilisation éthique de la technologie pour obtenir une valeur commerciale de l’IA ».

Quel impact de ces ambitions en IA sur les perspectives d’affaires de CGI ? À deux jours de l’annonce des résultats trimestriels, attendus mercredi matin, la haute direction de la multinationale demeure avare d’informations plus détaillées.

L’avis de l’analyste de Desjardins

Mais de l’avis d’analystes, les investisseurs en actions de CGI devront sans doute être patients avant de pouvoir chiffrer la valeur de ces ambitions en IA.

« Une partie importante de cet engagement de 1 milliard envers l’IA consiste surtout en des investissements additionnels à ceux réalisés précédemment, ainsi qu’une redéfinition des priorités sur des initiatives déjà en cours », signale notamment Jérôme Dubreuil, analyste chez Desjardins Marchés des capitaux, dans une note aux investisseurs.

Par conséquent, dit-il, « je prévois que la contribution de l’IA au chiffre d’affaires de CGI sera graduelle et relativement insignifiante pendant plusieurs trimestres. J’estime aussi que l’impact de cet investissement additionnel en IA sur les marges bénéficiaires à venir de CGI devrait être modeste ».

Cela dit, ajoute l’analyste de Desjardins, même si « CGI n’est pas reconnue pour être l’entreprise qui adopte le plus rapidement les nouvelles technologies dans son secteur (des services-conseils en informatique de gestion), j’appuie son plan visant à allouer des ressources à un domaine d’intérêt important – les applications en IA – parmi ses clients ».

En Bourse, où CGI vaut un peu moins de 30 milliards CAN malgré le repli des dernières semaines, les investisseurs ont semblé plutôt indifférents à l’annonce de l’engagement de 1 milliard de dollars.

Les actions de CGI négociées à la Bourse de Toronto ont clôturé la séance de lundi à 135,19 $, en hausse d’à peine 0,3 % par rapport au prix de clôture de vendredi dernier.

À la Bourse de New York, les actions de CGI ont terminé la séance de lundi en hausse de 0,6 %, à 102,60 $ US.

Quant aux résultats de CGI qui seront annoncés mercredi matin, pour son troisième trimestre 2023 clos le 30 juin, les attentes des analystes et des investisseurs demeurent relativement fortes malgré les indices d’un ralentissement de l’économie et des investissements des entreprises.

En moyenne, les analystes anticipent le chiffre d’affaires trimestriel de CGI aux environs de 3,6 milliards CAN, ce qui représenterait une hausse de l’ordre de 10 % par rapport au trimestre correspondant en 2022.

Le bénéfice net trimestriel est attendu aux environs de 425 millions CAN, et le bénéfice net par action aux environs de 1,79 $ CAN, ce qui représenterait un gain de l’ordre de 16 % par rapport aux chiffres comparables d’il y a un an.