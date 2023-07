PacWest et Banc of California annoncent leur mariage

(New York) Les banques régionales américaines PacWest et Banc of California ont annoncé mardi la signature d’un « accord définitif » pour fusionner, opération qui sera accompagnée d’une augmentation de capital destinée à des investisseurs extérieurs.

Agence France-Presse

Cette fusion, approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration et qui doit encore recevoir les feux verts réglementaires, « créera le premier réseau californien spécialisé dans la banque commerciale », ont indiqué les deux banques dans un communiqué commun.

La finalisation est escomptée fin 2023 ou début 2024.

En vertu de cet accord, les actionnaires de PacWest recevront pour chacune de leur action 0,6569 action de Banc of California.

Le capital du nouvel ensemble, qui opérera sous le nom de Banc of California et dont le siège sera installé à Los Angeles, sera détenu à 47 % par les anciens actionnaires de PacWest et à 34 % par les anciens de Banc of California.

Les 19 % restants seront détenus par les investisseurs qui vont souscrire à une augmentation de capital de 400 millions de dollars, à savoir les sociétés d’investissements Warburg Pinkus et Centerbridge Partners.

Le nouvel ensemble détiendra environ 36,1 milliards de dollars d’actifs, cumulera pour 25,3 milliards de prêts, 30,5 milliards de dépôts et comptera plus de 70 agences en Californie.

Son bénéfice net par action pro forma devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,65 et 1,80 dollars en 2024.

Pacific Western, ou PacWest, a été malmené à la Bourse de New York ces derniers mois après les vicissitudes du secteur bancaire américain au printemps.

Elle était considérée comme le nouveau maillon faible du système après les faillites de SVB et de Signature Bank en mars, et la prise de contrôle par les autorités de First Republic début mai avant sa revente à JPMorgan Chase.

La cotation du titre de Banc of California avait été suspendue mardi une trentaine de minutes avant la clôture de la Bourse de New York, dans l’attente d’une annonce. Il progressait alors de 11,17 %, mais dans les échanges après la séance, il cédait 0,34 %.

Le titre PacWest grignotait 0,52 % dans les échanges post-fermeture de Wall Street.