Bien que le nombre des utilisateurs ne cesse de croître à un rythme que pourraient jalouser tous les autres grands réseaux sociaux, Snapchat peine à monétiser ses contenus, malgré un flot constant d’innovations et de nouveautés.

(New York) Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a enregistré un nouveau recul de son chiffre d’affaires trimestriel, et s’attend à voir la baisse se poursuivre sur les trois mois suivants, un tableau qui a fait décrocher l’action du groupe.

Agence France-Presse

La société de Santa Monica (Californie) a généré près de 1,07 milliard de dollars de revenus au deuxième trimestre, en repli de 3,8 % sur un an, après une contraction de 7 % au trimestre précédent, selon un communiqué publié mardi.

Pour le trimestre en cours, Snap s’attend à voir son chiffre d’affaires évoluer dans une marge comprise entre une diminution de 5 % sur un an et la stabilité.

Wall Street a mal accueilli cette publication. Le titre lâchait plus de 17 % dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

Bien que le nombre des utilisateurs ne cesse de croître à un rythme que pourraient jalouser tous les autres grands réseaux sociaux, Snapchat peine à monétiser ses contenus, malgré un flot constant d’innovations et de nouveautés.

Fin juin, la plateforme au petit fantôme (son logo) revendiquait 397 millions d’utilisateurs quotidiens, soit 14 % de plus qu’il y a un an à la même date, et quasiment le double du nombre d’usagers de Twitter, rebaptisé X lundi.

Snap a annoncé que son produit payant Snapchat+, commercialisé il y a un an, avait atteint 4 millions d’abonnés.

Il propose des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs, notamment la possibilité de savoir qui a regardé plusieurs fois une « story », les vidéos éphémères postées sur la plateforme.

En avril, Snap a lancé MyAI, une interface conversationnelle bâtie sur un modèle d’intelligence artificielle, qui a été utilisée, depuis, par plus de 150 millions d’utilisateurs.

Au deuxième trimestre, Snap a encaissé une nouvelle perte nette, de 377 millions de dollars, la plus importante depuis un an.

Le groupe s’attend à franchir, au troisième trimestre, le seuil symbolique des 400 millions d’utilisateurs, pour atteindre 405 à 406 millions fin septembre.