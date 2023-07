D’avril à mai, Meta a dépensé plus de 22 milliards de dollars, 10 % de plus qu’à la même période il y a un an.

Revenus et profits meilleurs que prévu pour Meta

(San Francisco) Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a confirmé son rebond au deuxième trimestre avec des revenus et profits meilleurs que prévu, réalisés grâce à un redressement de la publicité, tout en investissant davantage dans l’intelligence artificielle (IA).

Julie JAMMOT Agence France-Presse

Le géant des réseaux sociaux a engendré 32 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre, en hausse de 11 % sur un an, dont il a dégagé 7,8 milliards de bénéfice net (+16 %), d’après son communiqué de résultats publié mercredi.

« C’est son premier trimestre avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires depuis la fin 2021 », a noté Debra Aho Williamson, analyste d’Insider Intelligence. « Si l’entreprise continue sur sa lancée au deuxième semestre, elle finira 2023 en bien meilleure forme qu’elle n’a commencé l’année. »

L’action du groupe californien, qui vient de lancer une nouvelle application rivale de Twitter, Threads, et un programme d’IA de dernière génération, prenait plus de 6 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York mercredi.

Dans son communiqué de résultats, l’entreprise s’est félicitée que le nombre de parutions de publicités sur ses différentes applications ait augmenté de 34 % sur un an au deuxième trimestre, tandis que le prix moyen par annonce diminuait toutefois de 16 %.

« Il y a eu plusieurs facteurs positifs au deuxième trimestre, y compris la bonne performance de “Advantage”, la nouvelle série d’outils d’automatisation publicitaire à base d’IA », a commenté Debra Aho Williamson.

L’analyste a aussi noté plus d’intérêt de la part des annonceurs pour les « Reels », le format de vidéo copié sur TikTok, et un contexte économique moins morose, propice aux dépenses de marketing.

Pertes dans le métavers

La spécialiste pense aussi que le lancement de Threads va « aider Meta à rebondir », après une année 2022 difficile et malgré l’inflation.

Le groupe californien a en effet lancé le 5 juillet un nouveau réseau social, Threads, immédiatement adopté de façon massive grâce notamment à une inscription facilitée directement via Instagram.

Centré sur les conversations écrites, son interface ressemble fortement à celle de Twitter (récemment rebaptisé X), qu’il menace d’une concurrence directe.

« Même si Threads ne comporte pas encore de publicités, le lancement a été une aubaine en termes d’image pour Meta et a contribué à distraire de son activité de métavers en plein marasme », a ajouté Debra Aho Williamson.

Reality Labs, la branche de Meta chargée de développer les appareils et applications de réalités augmentée et virtuelle, a perdu 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Elle avait déjà enregistré des pertes nettes de 4 milliards au premier trimestre et de 13,7 milliards en 2022.

Il y a un an, alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise avait diminué pour la première fois de son histoire, son patron Mark Zuckerberg avait déclaré : « Nous allons devoir faire plus avec moins de ressources. »

Dont acte : Meta a réduit ses effectifs de près d’un quart entre l’hiver et le printemps dernier. Le groupe compte désormais près de 71 500 employés dans le monde.

Investissements dans l’IA

En plus de ses promesses de construire le métavers, le groupe a aussi dû mettre les bouchées doubles dans l’IA pour rattraper son retard sur ses voisins Google, OpenAI et Microsoft, à la pointe de la dernière génération de cette technologie.

La semaine dernière, Meta a ouvert gratuitement en « open source » (accès libre au code de programmation) son modèle de langage Llama 2 aux entreprises et aux chercheurs, un concurrent du modèle d’OpenAI, à l’œuvre dans ChatGPT et Bing.

Mark Zuckerberg a indiqué mercredi que ses équipes travaillaient à déterminer quels montants investir dans l’IA sur le long terme. « Comme nous ne savons pas à quelle vitesse nos produits d’IA vont croître, nous ne serons sans doute fixés que plus tard cette année », a-t-il précisé lors d’une conférence téléphonique.

La société doit en outre investir dans des ressources humaines et techniques pour remplir ses nouvelles obligations en Europe : à partir du 25 août, la loi DSA impose aux grandes plateformes numériques des contrôles renforcés sur la modération des contenus.

Du côté de la fréquentation au deuxième trimestre, 3,88 milliards de personnes dans le monde se servaient tous les mois d’au moins une des plateformes du groupe, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.