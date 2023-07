(Vancouver) Telus a révisé à la baisse ses prévisions annuelles pour 2023, invoquant les pressions sur la demande alors que le secteur de la technologie cherche à réduire ses coûts.

La Presse Canadienne

Le géant des télécommunications établi à Vancouver a indiqué avoir révisé ses prévisions à la suite de la mise à jour des perspectives annuelles de Telus International.

Par conséquent, Telus indique qu’elle vise une croissance des revenus d’exploitation consolidés de 9,5 % à 11,5 %, en baisse par rapport à sa prévision précédente, qui visait une progression d’entre 11 % et 14 %.

Telus, qui est l’actionnaire majoritaire de Telus International, a affirmé que la baisse des prévisions de revenus de la société essaimée était attribuable au fait que les clients révisent « énergiquement » leurs structures de coûts, notamment en réduisant la taille de leurs effectifs.

Le président du conseil de Telus International, Darren Entwistle, a évoqué de « graves pressions mondiales […] sans précédent », en particulier dans le secteur vertical technologique.

M. Entwistle, qui est également président et chef de la direction de Telus, a indiqué que Telus International se concentrait sur sa propre structure de coûts, notamment en réduisant ses propres effectifs et en déployant l’automatisation et l’intelligence artificielle.