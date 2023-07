Signe de l’arrivée imminente de Ford au sein de la filière québécoise des batteries, le géant américain et ses partenaires ont bouclé l’acquisition d’un immense terrain dans le parc industriel de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, pour environ 14 millions.

Le projet d’une usine de cathodes, principal intrant de la batterie au lithium-ion qui alimente les véhicules électriques, est dans l’air depuis l’automne dernier. Cette usine sera le fruit d’un partenariat entre Ford, ECOPRO BM et le fabricant de batteries SK On.

Une cathode représente environ 40 % du coût d’une cellule de batterie.

Une somme de 13,6 millions a été payée fin juin au vendeur, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, une entité appartenant au gouvernement du Québec. La vente du terrain de 280 000 mètres carrés s’est effectuée aux conditions indiquées dans l’offre intervenue entre Ford et la Société du parc industriel le 8 février dernier. Le motoriste a ensuite cédé la promesse d’achat à la société en commandite ECOPRO CAM Canada deux jours plus tard.

Cette transaction notariée a d’abord été rapportée par Radio-Canada Mauricie il y a quelques jours. Dans le parc industriel de Bécancour, le terrain, situé au nord de l’autoroute 30, fait face à ceux de GM-POSCO et de Nemaska Lithium.

Ford a conclu une entente pour s’approvisionner en hydroxyde de lithium produit à l’usine de Nemaska Lithium, qui sera bâtie, elle aussi, à Bécancour.

La Société du parc industriel s’est gardé un droit de première offre si jamais le propriétaire revend ou cède le terrain ou une parcelle du terrain non développée au cours des quatre prochaines années. Le prix sera la somme du prix de vente de 2023 plus le coût des infrastructures payées par l’acquéreur, indexée de 1,5 % par an. À partir de la 5e année, le Parc pourra racheter le terrain non développé aux mêmes conditions. Ce droit s’éteint au 6e anniversaire de la vente du terrain survenue en juin.

L’entrepreneur L. A. Hébert a commencé les travaux d’excavation sur le lot le 26 juin dernier.

L’action ne manque pas à Bécancour, puisque les pelleteuses sont en place sur le site de Nemaska Lithium. D’après le diffuseur public, l’investissement s’élève à 1 milliard dans le cas de Ford-ECOPRO CAM. Dans le cas GM-POSCO, qui vont aussi fabriquer des cathodes à Bécancour, la facture s’élève à 600 millions. Les gouvernements du Québec et du Canada allongent la moitié de la somme. On ignore l’ampleur du soutien gouvernemental dans le cas de Ford-ECOPRO.

Les chantiers se mettent en branle à Bécancour PHOTO FOURNIE Le terrain de Nemaska Lithium voisine ceux de GM-Posco et Ford-Ecopro.

PHOTO FOURNIE Des pelleteuses en nombre sont arrivées sur le chantier de Nemaska Lithium à Bécancour.

PHOTO FOURNIE Le premier bâtiment érigé sur le site de l'usine de cathodes de GM-POSCO atteint maintenant cinq étages de haut. 1 /3





Le moment de l’annonce reste à déterminer. Le gouvernement Trudeau a été particulièrement occupé ces dernières semaines pour sauver l’investissement prévu en Ontario avec l’usine de batteries de Stellantis.

Récemment, La Presse a rappelé les développements dans deux des chaînons de la filière batterie au Québec : la construction d’une usine de recyclage de batteries Lithion Technologies à Saint-Bruno-de-Montarville et l’arrivée attendue du cellulier suédois Northvolt à Saint-Basile-le-Grand/McMasterville. Pour ce projet qui engloberait la fabrication de cathodes et de cellules ainsi que le recyclage des batteries, on parle d’un investissement attendu de l’ordre de 7 milliards.