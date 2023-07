La filière des batteries s’enracine en Montérégie. En plus du projet milliardaire envisagé par Northvolt, le spécialiste du recyclage Lithion Technologies s’installe à Saint-Bruno-de-Montarville – des arrivées qui confirment le rôle de la Rive-Sud dans l’écosystème, jusqu’ici concentré à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Sans tambour ni trompette, la jeune pousse québécoise autrefois connue sous le nom de Recyclage Lithion prévoit que sa nouvelle usine démarrera au cours de l’automne. L’entreprise occupera 45 000 pieds carrés (4180 mètres carrés) d’un immeuble neuf de 230 000 pieds carrés (21 370 mètres carrés) situé au 1000, rue Parent, en bordure de l’autoroute 30.

« C’est une excellente nouvelle pour Saint-Bruno, souligne à La Presse le maire Ludovic Grisé Farand. Ça démontre une fois de plus la capacité d’attraction de notre parc industriel. Ça fait plusieurs grosses prises dans la dernière année [avec l’annonce de l’arrivée du siège social de Colabor]. »

Le bâtiment qui accueillera Lithion – dont l’usine de démonstration se trouve dans l’arrondissement montréalais d’Anjou – est construit par Malex immobilier. On pourra y recevoir annuellement plus de 15 000 tonnes de batteries lithium-ion que l’on retrouve dans les véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables, une capacité qui équivaut à 45 000 voitures. Dans ce bâtiment, les baux se signent à un loyer net d’environ 18 $ le pied carré, signale Paul-Éric Poitras, associé directeur chez NAI Terramont Commercial et responsable de la location au 1000, rue Parent.

Fondé en 2018, le spécialiste du recyclage affirme que son processus technologique permet de récupérer jusqu’à 95 % des composants de batteries qui pourront ensuite être réutilisés par les fabricants.

À Saint-Bruno-de-Montarville, l’usine servira à extraire un concentré chimique de poudre noire des matériaux de batteries. Lithion table aussi sur un autre projet à terme, soit une usine d’hydrométallurgie. Ce complexe, estimé à 300 millions de dollars, doit raffiner la poudre noire afin d’en extraire le graphite, le nickel, le lithium et le manganèse que l’on trouve dans les batteries.

Mégaprojet attendu

Pendant ce temps, Northvolt, Québec et Ottawa semblent se rapprocher d’un accord qui permettrait à l’entreprise suédoise de s’installer sur les terrains de l’ex-usine de la CIL (Canadian Industries Limited), à la limite de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand.

S’il se concrétise, cet immense complexe entraînerait la création de plus de 4000 emplois, selon des informations obtenues par La Presse. L’agence de presse financière Bloomberg avance pour sa part que la facture du projet pourrait atteindre 7 milliards US. On y construirait des cathodes – le pôle positif de la batterie lithium-ion d’un véhicule électrique – des cellules de batteries, en plus d’y effectuer du recyclage.

Tout indique que Northvolt, qui compte BMW, Volvo et Volkswagen parmi ses clients, obtiendra des milliards en soutien financier de la part des gouvernements Legault et Trudeau.

Une note rédigée à l’attention de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, par des fonctionnaires fédéraux obtenue par La Presse révélait que Northvolt estimait pouvoir obtenir jusqu’à 9 milliards aux États-Unis en vertu de l’Inflation Reduction Act (IRA), cette loi américaine dotée d’une enveloppe de 370 milliards US en subventions et crédits d’impôt pour appuyer notamment la construction de véhicules électriques.

« Northvolt a indiqué qu’elle s’attendait à obtenir une compensation [semblable] si l’installation était établie au Canada », peut-on lire dans ce document préparé en février dernier.

Dans la filière des batteries, la fabrication de cellules constitue la dernière étape avant l’assemblage d’une batterie lithium-ion que l’on retrouve dans les véhicules électriques. Il s’agit du chaînon manquant dans l’écosystème que souhaite mettre en place le gouvernement Legault.

Sur la Rive-Sud de Montréal, Lithion et Northvolt s’ajouteraient à Nano One, qui avait annoncé le rachat, en mai 2022, de l’usine de matériaux de cathodes autrefois exploitée par Johnson Matthey à Candiac.