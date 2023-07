Près de 2000 vols d’Air Canada ont été retardés ou annulés au cours de la longue fin de semaine de la fête du Canada, selon la société de données d’aviation FlightAware.

La Presse Canadienne

Environ la moitié de tous les vols de la plus grande ligne aérienne du pays – y compris ceux de sa division Air Canada Rouge et de son partenaire régional Jazz Aviation – ont été touchés de samedi à lundi.

Les 1965 retards et annulations de vols contrastent avec les chiffres de certains autres transporteurs canadiens comme WestJet, Air Transat et Flair Airlines, qui ont enregistré de plus faibles niveaux de perturbation.

Il s’agit en outre d’une légère augmentation par rapport au week-end précédent, alors qu’une pénurie imprévue de contrôleurs de la circulation aérienne à Nav Canada avait gêné les plans de milliers de personnes.

Des publications et des photos de files d’attente sinueuses et de terminaux bondés dans les aéroports de Toronto et de Montréal ont été partagées sur les médias sociaux au cours des derniers jours, alors que les passagers exprimaient leur frustration face aux décollages tardifs et au service à la clientèle.

L’expert en aviation John Gradek a souligné que les horaires de vol gonflés et la diminution du nombre d’avions de secours jouent un rôle dans les problèmes, les données sur les perturbations montrant une augmentation qui n’est pas sans rappeler les scènes de chaos connues par les aéroports il y a un an, au début de la reprise postpandémique.