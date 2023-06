Un touriste est recherché en Italie pour avoir vandalisé le Colisée

(Rome) Les ministres italiens de la Culture et du Tourisme ont promis de retrouver et de punir le touriste qui a été filmé en train de graver son nom et celui de son apparente petite amie sur le mur du Colisée à Rome, un crime qui dans le passé a entraîné de lourdes amendes.