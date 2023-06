(Tokyo) Le géant automobile Toyota et d’autres sociétés japonaises vont recevoir 118 milliards de yens de subventions (1,107 milliard canadiens) du Japon pour produire des batteries électriques dans le pays, a annoncé vendredi le gouvernement nippon.

Agence France-Presse

« J’espère que de larges investissements par Toyota et d’autres vont significativement renforcer la chaîne d’approvisionnement dans les batteries de notre pays », a déclaré vendredi le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Yasutoshi Nishimura lors d’une conférence de presse.

En avril, le gouvernement nippon avait déjà alloué près de 160 milliards de yens (1,5 milliard canadiens) pour un projet similaire au Japon porté par Honda et d’autres sociétés locales.

Comme ses partenaires du G7, qui cherchent eux aussi à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, le Japon veut renforcer sa sécurité économique en encourageant la production intérieure de technologies sensibles comme les batteries électriques et les semi-conducteurs.

Le Japon est par ailleurs désireux de revenir sur le devant de la scène dans les batteries, lui qui était l’un des leaders mondiaux dans ce secteur jusqu’au milieu des années 2010 avant de se faire dépasser par la Chine et la Corée du Sud.

Toyota a longtemps tardé à se lancer sérieusement dans les véhicules 100 % électriques. Mais le numéro un mondial veut désormais mettre les bouchées doubles dans ce segment en pleine ascension.

Le groupe vise une autonomie de 1000 km pour sa prochaine génération de voitures électriques haut de gamme à partir de 2026, pour un temps de charge de 20 minutes maximum, a-t-il annoncé plus tôt cette semaine.

Toyota travaille aussi intensivement sur les batteries à électrolyte solide, présentées comme plus performantes, moins polluantes et plus sûres que la technologie actuelle lithium-ion. Le groupe développe une méthode de production à grande échelle pour ces produits et espère entrer en phase commerciale en 2027-2028.

En avril, le groupe s’est fixé l’objectif d’écouler 1,5 million de véhicules 100 % électriques dans le monde en 2026. Un objectif très ambitieux sachant que ces ventes dans ce segment ont totalisé moins de 25 000 unités l’an dernier, très loin des champions actuels dans ce domaine, l’américain Tesla et le chinois BYD.