Le quincaillier Rona a annoncé une importante restructuration jeudi en fin d’après-midi.

Ce changement a entraîné la suppression de 500 postes au sein du réseau Rona au Canada, dont 200 au siège social. Le reste des 300 postes supprimés est réparti à travers le Canada dans les magasins d’entreprise comme Rona L’entrepôt et Réno-Dépôt. De ces 300 postes, 50 sont au sein du réseau québécois de Rona, précise l'entreprise dans un courriel.

Le siège social reste à Boucherville, a pris la peine de préciser l’entreprise dans un communiqué.

Les postes supprimés correspondent à environ 15 % de l’effectif du siège social, qui passe de 1300 à 1100 personnes. Le quincaillier emploie aussi 6500 personnes dans ses magasins d’entreprise au Québec.

Il n'y a aucune fermeture de magasins Rona ou Réno-Dépôt prévue au Québec, assure le détaillant. On dénombre 180 magasins d'entreprise et affiliés dans la province.

D’après Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, Rona procède à un dégraissage nécessaire après les années fastes de la pandémie. « Les chiffres de ventes du mois de mai des quincailleries sont équivalents à ceux de 2019, mais inférieurs aux ventes de mai 2020, 2021 ou mai 2022 », a-t-il dit dans un entretien jeudi en soirée.

On peut penser que les quincailliers souffrent de la hausse des taux d’intérêt qui vient freiner l’ardeur des bricoleurs.

« À la lumière du ralentissement économique actuel, RONA, comme d’autres organisations qui ont récemment annoncé des restructurations, devait s’adapter pour refléter les nouvelles réalités du marché », se contente de faire savoir le détaillant dans un communiqué. Le but est de simplifier les activités.

Rona exploite ou sert 425 magasins d’entreprise ou affiliés sous les enseignes Lowe’s, Rona, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber.

En novembre dernier, l’américaine Lowe’s avait vendu ses activités canadiennes (Rona, Réno-Dépôt, Dick’s Lumber, etc.) à une firme d’investissement new-yorkaise contre 400 millions US et une somme fondée sur le rendement. Sycamore Partners, une firme spécialisée dans le commerce de détail, la consommation et la distribution, a la réputation de s’associer aux équipes de direction pour améliorer la rentabilité et la valeur de leur entreprise.

Lowe’s avait précédemment payé 2,3 milliards US en 2016 (3,2 milliards CAN au taux de change de l’époque) pour acheter Rona.