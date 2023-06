(Montréal) Guru a dévoilé mercredi une perte moins grande que prévu pour son deuxième trimestre, pendant lequel le fabricant de boissons énergisantes a adopté une stratégie publicitaire « plus ciblée ».

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La société montréalaise a affiché une perte nette de 2,6 millions pour le trimestre clos le 30 avril, comparativement à une perte de 4 millions pour la même période l’an dernier. La perte ajustée par action s’est établie à 8 cents. Les revenus, pour leur part, sont passés de 7,6 millions à 7,7 millions.

Le président et chef de la direction, Carl Goyette, a mentionné, dans un communiqué, que Guru avait adopté une stratégie publicitaire « ciblée et plus efficace, en mettant davantage l’accent sur l’établissement de liens directs avec les consommateurs par l’entremise des activations en magasin, du contenu de médias sociaux et de l’engagement des influenceurs ».

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient une perte par action de 14 cents et des revenus de 7,6 millions, selon la firme de données financières Refinitiv.

L’analyse John Zamparo, de Marchés mondiaux CIBC, a estimé que l’écart s’expliquait par le contrôle des dépenses administratives, dans une note publiée après la publication des résultats.

Malgré la moins grande perte que prévu, l’analyste juge que le portrait est mitigé quant à la croissance des ventes. « La croissance des ventes durant les 12 derniers mois a décéléré au Canada à 21 %, comparativement à 24 % au précédent trimestre et 31 % pour celui d’avant, a-t-il souligné. La même tendance s’observe aux États-Unis avec une croissance de 18 % contre 20 % au trimestre précédent et 24 % pour celui d’avant. »

L’action perdait mercredi avant-midi 21 cents, ou 7,32 %, pour se négocier à 2,66 $ à la Bourse de Toronto.