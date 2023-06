La Caisse injecte 125 millions dans GSoft

Après 17 ans de rentabilité, une première acquisition en février dernier, l’entreprise montréalaise GSoft « est à la croisée des chemins et a le goût de se donner les moyens de ses ambitions », résume son PDG et cofondateur, Simon De Baene. Un investissement de 125 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annoncé ce mardi le lui permettra.