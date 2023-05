La société mère de la chaîne de cafés Tim Hortons a précisé que son bénéfice par action avait atteint 61 cents US pour le trimestre clos le 31 mars, un chiffre en hausse par rapport à celui de 59 cents US du premier trimestre de l’an dernier.

(Toronto) Restaurant Brands International a réalisé un bénéfice du premier trimestre de 277 millions US, en hausse par rapport à celui de 270 millions US de la même période l’an dernier, alors que ses revenus ont eux aussi progressé.

La Presse Canadienne

La société mère de la chaîne de cafés Tim Hortons a précisé que son bénéfice par action avait atteint 61 cents US pour le trimestre clos le 31 mars, un chiffre en hausse par rapport à celui de 59 cents US du premier trimestre de l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 1,59 milliard US, comparativement à un chiffre d’affaires de 1,45 milliard lors des trois premiers mois de 2022.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a indiqué avoir réalisé un bénéfice par action de 75 cents US au plus récent trimestre, contre un profit ajusté de 64 cents US par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 64 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Outre Tim Hortons, Restaurant Brands est le propriétaire de Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : QSR)