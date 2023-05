Pfizer dépasse les prévisions malgré le recul des ventes liées à la COVID-19

(New York) Pfizer a vu son chiffre d’affaires et ses bénéfices nettement reculer au premier trimestre en raison du tassement des ventes de son vaccin et de sa pilule anti-COVID-19, mais a quand même dépassé les attentes et maintenu ses prévisions pour l’année.