(New York) Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour ses pick-up et VUS et aux prix de vente élevés.

Agence France-Presse

Le chiffre d’affaires de l’entreprise dirigée par Mary Barra a augmenté de 11 % sur la période, pour atteindre 40 milliards de dollars, détaille un communiqué.

Le groupe explique avoir d’une part vendu plus de véhicules grâce aux améliorations dans la chaîne d’approvisionnement qui lui ont permis d’augmenter sa production, contrainte depuis 2021 par le manque de certaines pièces.

GM remarque également que la forte demande pour ses produits lui permet de continuer à relever ses prix.

Les ventes ont surtout augmenté en Amérique du Nord, ce qui a permis de compenser la forte baisse en Chine.

Les coûts de l’entreprise ont parallèlement augmenté en raison notamment de la hausse des coûts des matières premières et de logistique.

Le bénéfice net de GM a reculé de 19 %, à 2,4 milliards de dollars. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il est toutefois supérieur aux attentes des analystes.

GM s’attend désormais à un bénéfice avant intérêt et impôt, l’indicateur habituellement utilisé par le groupe pour refléter sa rentabilité, compris entre 11 et 13 milliards de dollars, contre une précédente prévision de 10,5 et 12,5 milliards de dollars.

Le groupe a aussi relevé sa prévision de liquidités retirées des activités automobiles.

En raison d’une charge de 900 millions de dollars pour le programme de départs volontaires proposé début mars à ses employés, la prévision de bénéfice net a en revanche été abaissée d’une fourchette comprise entre 8,7 et 10,1 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 8,4 et 9,9 milliards.

GM, dans le souci de diversifier sa chaîne de production, a par ailleurs annoncé un nouveau partenariat avec le groupe sud-coréen Samsung SDI pour un investissement de plus de 3 milliards de dollars dans la construction d’une usine de batteries électriques aux États-Unis.

L’emplacement n’a pas été précisé, mais la production devrait débuter en 2026. Selon Samsung, dans un communiqué, plusieurs milliers d’emplois seront créés sur le site.

Cette collaboration devrait permettre à GM d’augmenter sa capacité de production annuelle de véhicules électriques en Amérique du Nord « bien au-delà de 1 million d’unités par an », a affirmé mardi Mary Barra.

L’annonce intervient au moment où le président sud-coréen Yoon Suk Yeol est en visite aux États-Unis, afin de renforcer les liens sécuritaires et économiques entre les deux pays alliés de longue date.

GM a déjà un partenariat avec LG. La première usine de leur co-entreprise Ultium Cells, dans l’Ohio, est déjà en fonctionnement tandis qu’une deuxième, dans le Tennessee, devrait être lancée à la fin de l’année et une troisième, dans le Michigan, en 2024.

GM a réitéré son objectif d’atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord en 2025.