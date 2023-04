L’acteur canadien Ryan Reynolds a le sens des affaires et du marketing. S’il a récemment fait parler de lui en clamant haut et fort son intérêt à acheter les Sénateurs d’Ottawa, c’est son association avec la fintech montréalaise Nuvei qui fait parler de lui cette semaine.

Nuvei a annoncé lundi que Ryan Reynolds est devenu actionnaire du fournisseur de technologies de paiement. Il s’agit d’une association à deux volets. L’acteur de 46 ans investit une somme gardée confidentielle pour acheter des actions et devient en quelque sorte conseiller marketing et créateur de capsules vidéo pour Nuvei.

Trois capsules de 40 secondes circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn, et une quatrième s’ajoutera bientôt. Ces capsules irrévérencieuses et plutôt amusantes montrent Ryan Reynolds et le PDG de Nuvei, Philip Fayer, se relancer sur différents sujets. Il y a même une référence à la poutine dans une des vidéos.

Ryan Reynolds a imaginé de toutes pièces les scénarios des capsules, explique en entrevue Guillaume Conteville, chef du marketing chez Nuvei.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Il précise que l’association avec Ryan Reynolds est le résultat d’un dialogue qui a pris forme et évolué petit à petit au cours des deux dernières années. « Il y a eu une première rencontre informelle et la relation s’est par la suite développée entre Philip et Ryan. »

Guillaume Conteville affirme que Ryan Reynolds n’est pas rémunéré par Nuvei pour son travail de « conseiller marketing » et qu’il ne reçoit ni argent ni actions de l’entreprise.

« C’est un investisseur, dit-il. Sa rémunération est de profiter de l’appréciation de valeur de l’entreprise. Il a fait ça plusieurs fois dans le passé », rappelle-t-il.

Plusieurs autres investissements

Ryan Reynolds a effectivement été présenté comme investisseur dans plusieurs entreprises depuis quelques années. Pensons notamment au robot-conseiller Wealthsimple et au gestionnaire de mots de passe 1Password, deux autres fintechs canadiennes.

Il a aussi investi dans Aviation Gin, vendu à gros prix au géant Diageo en 2020. Il vient aussi de passer à la caisse avec l’annonce le mois dernier de la vente du fournisseur de services sans fil à bas prix Mint Mobile à T-Mobile pour 1,4 milliard US. Sa participation approximative de 25 % dans Mint lui rapporte ainsi plus de 300 millions US.

Ryan Reynolds a aussi acheté avec un partenaire il y a trois ans le Wrexham Association Football Club, un club de soccer au Royaume-Uni.

Les capsules vidéo sur Nuvei ne sont pas les premières réalisées par Ryan Reynolds. Il en a aussi produit auparavant pour tourner les projecteurs vers d’autres entreprises dans lesquelles il est actionnaire, comme Wrexham et 1Password.

C’est un actionnaire qui participe à la valorisation de l’entreprise et donc de ses investissements. Je ne présage pas de ce qu’il fera avec Nuvei. Quand on lui parle, il est là pour le long terme. Guillaume Conteville, chef du marketing chez Nuvei

L’objectif des capsules vidéo est d’augmenter la notoriété de la marque Nuvei auprès de potentiels clients commerciaux.

« Nuvei n’a pas eu besoin de faire beaucoup de marketing dans le passé ou de se promouvoir parce que l’entreprise a commencé dans un secteur où elle était très forte, c’est-à-dire les services financiers et le jeu », dit Guillaume Conteville.

« Nuvei a depuis commencé à pénétrer de nouveaux verticaux et à se battre contre des entreprises comme l’irlandaise Stripe et la hollandaise Adyen, deux entreprises ayant de gros budgets de marketing. On cherchait quelqu’un d’aligné avec nos valeurs pour nous accompagner à raconter notre histoire, et Ryan Reynolds a le profil. »

Il s’agit d’un second effort de marketing notable en deux mois pour Nuvei. En février, l’entreprise est devenue commanditaire de l’équipe de Formule 1 Mercedes. Le logo de Nuvei apparaît dorénavant sur les casques et les combinaisons des pilotes Lewis Hamilton et George Russell.

Si une association entre une entreprise et une célébrité n’assure pas automatiquement le succès – le quart-arrière Tom Brady est devenu ambassadeur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX durant la pandémie et le hockeyeur Nick Suzuki s’est associé à Marché Goodfood cet hiver –, le temps dira si l’association avec Ryan Reynolds sera couronnée de succès pour Nuvei et ses actionnaires. Le titre de Nuvei est demeuré relativement stable lundi à la Bourse de Toronto.