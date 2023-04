Pour la deuxième fois en 16 mois, le fournisseur montréalais de solutions de traitement de paiements Nuvei se fait attaquer par un vendeur à découvert new-yorkais, plaçant l’action sous pression mardi à la Bourse de Toronto.

Dans un rapport de recherche publié mardi matin, Spruce Point Capital soutient que Nuvei a caché l’étendue de son exposition aux cryptomonnaies, que la firme avait un partenariat avec la plateforme déchue d’échange de cryptomonnaies FTX dans laquelle Nuvei détenait apparemment une participation.

Spruce Point dit tenir ses informations d’un ancien cadre de Simplex, une entreprise achetée par Nuvei en 2021. Le vendeur à découvert prétend que Nuvei n’a pas divulgué de manière transparente l’ensemble de ses intérêts lors de l’annonce d’un partenariat avec FTX, ce qui a facilité les mouvements de fonds vers FTX.

Le rapport souligne que Nuvei devrait divulguer tout revenu ou avantage pécuniaire reçu de FTX. « Nuvei n’a pas non plus fourni aux investisseurs une vue transparente de son exposition totale à la crypto », est-il indiqué dans le document de Spruce Point qui soutient que l’exposition en question a augmenté après l’acquisition de Simplex.

Spruce Point estime aussi que la récente acquisition de Paya par Nuvei semble problématique à plus d’un égard et se dit notamment préoccupé par la description des clients de Paya, la croissance de son chiffre d’affaires et ses flux de trésorerie.

En décembre 2021, Spruce Point Capital avait attaqué Nuvei une première fois en se disant préoccupé par des déclarations biographiques sur des membres de la direction, sur des acquisitions de l’entreprise, l’exposition à des secteurs à haut risque et peu favorables à l’investissement ESG (environnement, social et de gouvernance), et la probabilité que Nuvei ne parvienne pas à répondre à des attentes financières ambitieuses.

Après une année 2022 difficile en Bourse pour l’ensemble du secteur des valeurs technologiques, l’action de Nuvei a retrouvé un certain attrait et connait un bon début d’année 2023.

Spruce Point Capital estime que cette progression est basée sur le faux espoir que le pire est passé, que les objectifs financiers sont plus réalisables, que la récente acquisition de Paya sera un succès, et que l’évaluation boursière est attrayante.

Spruce Point estime aussi que Nuvei est vulnérable au ralentissement des dépenses de consommation dans le contexte économique actuel, et que Nuvei dépend fortement de la hausse du cours de son action pour attirer, retenir, et rémunérer ses employés.

Il n’a pas été immédiatement possible d’obtenir une réaction de la direction de Nuvei, mardi.

Nuvei a annoncé lundi une association avec l’acteur canadien Ryan Reynolds. La direction a indiqué que l’acteur a acheté des actions de Nuvei et qu’il agit comme conseiller marketing en produisant notamment des capsules vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.