Les principales plateformes de mdf sont celles spécialisées en approvisionnement gouvernemental et en commerce électronique, mais l’entreprise exploite aussi une plateforme de places de marchés où l’on retrouve notamment le site d’emplois Jobboom et le site de rencontres Réseau Contact.

Dans un effort de restructuration visant à diminuer ses couts, l’exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil, mdf commerce, réduit à nouveau son personnel.

La direction a annoncé lundi une réduction de son effectif de l’ordre d’une quarantaine de personnes, l’équivalent de 6 % du nombre d’employés.

Cette annonce s’ajoute à d’autres coupures réalisées dans les derniers mois. La direction avait annoncé en février avoir réduit de 10 % son effectif en début d’année alors que la vente à l’automne de la filiale InterTrade (environ 70 employés) avait également réduit l’effectif d’approximativement 10 %.

Avec la diminution d’effectif vient aussi la réduction de l’empreinte immobilière de l’entreprise.

Ayant adopté un modèle de travail hybride, mdf commerce a jugé qu’elle n’avait plus besoin d’autant d’espace de bureau pour ses employés, une décision permettant de générer des économies supplémentaires.

Ainsi, les bureaux de l’entreprise à Laval ont été fermés en décembre et la superficie des bureaux de l’entreprise au siège social de Longueuil est appelée à être réduite de façon significative. Ces ajustements devraient générer des économies annuelles de 500 000 $.

La direction étudie d’autres options de réduction des couts relativement à ses contrats de location d’espace immobilier aux États-Unis.

Des précisions sont attendues en juin lors du dévoilement de la performance financière de fin d’exercice, une période couvrant les mois de janvier, février et mars.

Les employés de mdf commerce sont basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et une Chine. L’entreprise comptait quelque 800 employés l’automne dernier. Ils sont aujourd’hui approximativement 650.

La restructuration amènera mdf commerce à inscrire à ses états financiers des charges non récurrentes d’environ 700 000 $. Il s’agit pour l’essentiel de couts liés aux indemnités de départ et aux cotisations au régime d’avantages sociaux. Ces charges seront inscrites dans les résultats de début d’exercice, c’est-à-dire pour le trimestre printanier qui s’étire sur les mois d’avril, mai et juin.

L’action de mdf commerce a cédé 5,5 % lundi pour clôturer la première séance de la semaine à 3,26 $ à la Bourse de Toronto. Depuis un an, le titre a oscillé entre 1 $ et 5 $. Au cours boursier actuel, l’entreprise a une valeur boursière de 146 millions.

Le Fonds FTQ (13,6 %), Investissement Québec (12 %) et la firme privée d’investissement du Connecticut Long Path Partners (11 %) sont les trois plus importants actionnaires de mdf commerce.