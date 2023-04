L’incident de cybersécurité devrait avoir un impact d’entre 12 millions US et 15 millions US sur les produits d’exploitation de Dorel au premier trimestre, a calculé l’entreprise.

(Montréal) Les Industries Dorel ont été victimes le mois dernier d’un incident de cybersécurité qui a vu un tiers non autorisé avoir accès à certains de ses systèmes, ont-elles annoncé lundi.

La Presse Canadienne

Le fabricant montréalais de produits de puériculture et pour la maison a expliqué avoir pris connaissance de l’incident le 29 mars, et assure avoir immédiatement eu recours à l’aide d’experts du secteur et d’autres conseillers.

Dorel a précisé avoir pris des mesures afin d’assurer la sécurité de ses activités commerciales, notamment en mettant hors ligne certains systèmes et services. Certaines parties de ses activités commerciales ont été « temporairement », mais ses systèmes sont maintenant maîtrisés et ses services sont opérationnels, a-t-elle ajouté.

L’incident devrait avoir un impact d’entre 12 millions US et 15 millions US sur les produits d’exploitation de Dorel au premier trimestre, a calculé l’entreprise, qui s’attend en outre à ce que la plus grande partie de cette baisse soit récupérée au cours du deuxième trimestre.

L’incidence défavorable sur le bénéfice net pour le premier trimestre devrait s’établir entre 4 millions US et 5 millions US, un montant qui comprend principalement la marge sur les produits d’exploitation perdus.

Dorel doit publier ses résultats du premier trimestre le 15 mai.