Per Bank

Loblaw recrute Per Bank comme nouveau chef de la direction

(Brampton) Galen Weston se retire des activités quotidiennes des Compagnies Loblaw dans le cadre d’un remaniement de la haute direction qui verra un dirigeant européen du commerce de détail prendre la relève à titre de président et chef de la direction.

La Presse Canadienne

La plus grande chaîne d’épiceries et de pharmacies du Canada a annoncé mardi que le chef de la direction du principal détaillant en alimentation du Danemark, Salling Group, Per Bank, se joindrait à l’entreprise d’ici le premier trimestre de 2024.

En 2012, M. Bank est devenu le quatrième chef de la direction du groupe Salling, vieux de plus d’un siècle. L’entreprise exploite des grands magasins, des supermarchés et des magasins à bas prix. Sous son mandat, Salling Group a accru sa part de marché de plus de 20 %, a souligné Loblaw.

Dans le cadre de cette embauche, M. Weston quittera le poste de président, qu’il occupe depuis que Sarah Davis a pris sa retraite en 2021. Il demeurera président du conseil de Loblaw et président du conseil et chef de la direction de la société de portefeuille George Weston.

« Je ne pars pas. Je reviens à ce que je considère comme mon rôle naturel d’actionnaire de contrôle », a affirmé M. Weston lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il ne s’agit pas d’un virage brusque, a-t-il ajouté. Il s’agit d’une évolution et d’une construction sur la base de la plateforme qui a été établie. »

Entre-temps, le chef de l’exploitation de Loblaw, Robert Sawyer, qui était sorti de sa retraite en 2021 pour prendre ce poste, prévoit de repartir à la retraite à la fin de l’année.