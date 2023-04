(Oakville) Ford Motor a dévoilé mardi certains détails d’un plan qui le verra dépenser 1,8 milliard dans son complexe d’assemblage d’Oakville pour en faire un centre de production de véhicules électriques.

La Presse Canadienne

Le constructeur automobile a précisé qu’il commencerait à rééquiper le complexe ontarien au deuxième trimestre de 2024 et qu’il y produirait des véhicules électriques en 2025.

Ford a indiqué que la transformation du site d’Oakville, qui sera renommé Oakville Electric Vehicle Complex, comprendrait une nouvelle usine de batteries de 407 000 pieds carrés où les pièces des activités américaines seront assemblées en blocs-batteries.

General Motors produit déjà des fourgonnettes de livraison électriques au Canada, mais Ford a souligné que c’était la première fois qu’un constructeur automobile à gamme complète annonce son intention de produire des véhicules électriques pour passagers au Canada, pour le marché nord-américain.

« Le Canada et le complexe d’Oakville joueront un rôle vital dans notre transformation Ford Plus », a affirmé le chef de la direction, Jim Farley, dans un communiqué.

La société s’est engagée à investir plus de 50 milliards US dans les véhicules électriques à l’échelle mondiale et a pour objectif de produire deux millions de véhicules électriques par an d’ici la fin de 2026 dans le cadre de son plan de croissance Ford Plus.

Ford n’a pas précisé quels modèles il prévoyait de construire dans le complexe, qui produit actuellement le Ford Edge et le Lincoln Nautilus.

L’investissement a été annoncé pour la première fois en 2020 dans le cadre de négociations syndicales avec l’entreprise, les travailleurs recherchant des engagements de production à long terme et les trois constructeurs automobiles de Detroit acceptant finalement d’investir dans les activités canadiennes de concert avec les accords de dépenses avec les gouvernements ontarien et fédéral.

Les deux gouvernements ont convenu de fournir 295 millions chacun en financement pour garantir l’investissement de Ford.

« Le partenariat entre Ford et le Canada nous aide à nous positionner comme chef de file mondial de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques pour les décennies à venir », a déclaré le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, dans le communiqué de presse de Ford.

L’aide financière intervient alors que le gouvernement fédéral s’apprête à exiger qu’au moins 20 % des véhicules neufs vendus au Canada soient à zéro émission d’ici 2026, au moins 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

L’engagement de Ford n’est qu’un des nombreux engagements pris au Canada au cours des dernières années. Volkswagen a notamment annoncé en mars qu’il construirait sa première usine de cellules de batteries à l’extérieur de l’Europe à St. Thomas, en Ontario. Le gouvernement fédéral n’a pas encore précisé le montant d’argent qu’il a engagé pour garantir l’investissement de Volkswagen.