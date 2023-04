Lutte contre l’insécurité alimentaire

Le Canada sera un acteur clé, affirme Nutrien

(Toronto) Le grand patron de Nutrien, Ken Seitz, affirme que le Canada est sur le point de jouer un rôle important dans la production alimentaire mondiale, car le changement climatique rend l’agriculture plus difficile et la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale est fragilisée par l’incertitude politique et économique.