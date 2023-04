Le producteur de cannabis de Gatineau Hexo sera acheté par Tilray Brands.

La multinationale ayant ses principaux bureaux en Ontario et à New York évalue le prix d’achat à environ 75 millions CAN (56 millions US).

Si l’entente est approuvée, les actionnaires d’Hexo recevront 0,435 action de Tilray pour chacune des actions qu’ils détiennent.

Fondée en 2013 par Sébastien St-Louis et Adam Miron, Hexo est l’un des principaux fournisseurs de la Société québécoise du cannabis (SQDC). L’entreprise valait plus de 2 milliards de dollars en Bourse il y a quatre ans.

Hexo était devenue la coqueluche des investisseurs peu de temps après la légalisation du cannabis récréatif au pays en 2018.

L’entreprise a cependant perdu la faveur des investisseurs après la publication de résultats décevants, plusieurs changements à la direction, une pression sur les prix, des déploiements de produits plus lents que prévu, et un retard dans l’approbation de produits dérivés par le gouvernement.

Hexo avait augmenté sa capacité de production et de transformation, il y a deux ans, en effectuant plusieurs acquisitions.

Partenariat stratégique

Au cours de la dernière année, la direction avait élaboré et mis en place un plan de redressement et de réduction des coûts.

La vente d’Hexo à Tilray survient après que ces deux entreprises ont annoncé l’année dernière un partenariat stratégique permettant entre autres une collaboration en distribution et en emballage afin d’améliorer l’efficience opérationnelle et de générer des économies.

L’entente donnait aussi à Tilray la possibilité d’acquérir une participation dans Hexo.

Tilray soutient que la combinaison des deux entreprises devrait renforcer sa position actuelle au Canada avec une part de marché de 12,9 %.

« Lorsque nous avons commencé à travailler avec Tilray l’année dernière, la valeur qui pourrait être obtenue par la combinaison de nos entreprises afin de rivaliser et de stimuler une croissance rentable sur le marché canadien très fragmenté est rapidement devenue évidente », a commenté par communiqué le président du conseil d’administration d’Hexo, Mark Attanasio.

« Compte tenu des vents contraires qui ont récemment soufflé sur l’industrie du cannabis, le conseil d’administration estime que les actionnaires gagneraient à joindre les rangs de Tilray et à bénéficier du plan de cette entreprise diversifiée visant à renforcer son leadership dans l’industrie et ses résultats tout en stimulant la création de valeur », précise-t-il.

L’action d’Hexo a bondi d’environ 30 % dans la dernière heure de la séance boursière lundi avant que la transaction soit annoncée à la fermeture des marchés. Le cours boursier de 2,23 $ enregistré à la fermeture des marchés a donné une valeur boursière d’approximativement 100 millions à Hexo.