(Pékin) Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé dimanche sur Twitter que son entreprise allait construire une usine à Shanghai dans le but d’assembler 10 000 batteries géantes par an pour les producteurs et distributeurs d’électricité.

Keith Bradsher The New York Times

Les batteries, que Tesla appelle Megapacks, sont conçues pour stocker de grandes quantités d’électricité – un seul Megapack peut alimenter 3600 foyers pendant une heure, selon Tesla. Les batteries, qui ont à peu près la longueur et la hauteur d’un conteneur maritime, peuvent décharger de l’électricité pour alimenter des usines ou des maisons lorsque la demande du réseau électrique local est élevée, ou encore lors d’une panne de courant.

La capacité de stocker l’électricité lorsqu’elle n’est pas demandée est essentielle, car les sociétés d’électricité se tournent vers l’énergie éolienne et solaire pour remplacer l’énergie produite par les combustibles fossiles. En Chine, la demande pour des batteries de stockage pour le réseau est particulièrement forte. De nombreuses provinces exigent désormais que les nouveaux parcs solaires et éoliens disposent de suffisamment de batteries pour stocker de 10 à 20 % de l’électricité qu’ils produisent.

La Chine a également libéralisé ses marchés de l’électricité en réponse aux vagues de pannes survenues à l’automne 2021, lorsque la demande a submergé les fournisseurs d’électricité du pays. De nombreuses usines ont été fermées pendant des jours et certaines tours de bureaux ont dû être évacuées avant que leurs ascenseurs ne soient plus alimentés. Une partie d’une usine chimique a explosé, blessant des dizaines de travailleurs, lorsqu’elle a soudainement perdu l’électricité nécessaire pour maintenir le mélange de température, de pression et d’autres variables nécessaire à ses processus.

La Chine a réagi en autorisant une plus grande variation des prix de l’électricité au cours de la journée, dans l’espoir d’encourager une utilisation mieux répartie de l’énergie.

L’électricité devient bon marché lorsque le soleil brille ou que le vent souffle fort, générant ainsi une telle quantité d’énergie renouvelable que les usines et les foyers ne sont pas en mesure de l’utiliser en totalité immédiatement.

La tarification variable de l’électricité vise à encourager les utilisateurs d’électricité à éteindre les appareils gourmands en énergie lorsque la demande est élevée, réduisant ainsi le risque de pannes. La combinaison du changement de tarification en Chine et de la réglementation relative au stockage de l’électricité dans les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable a créé une demande en forte croissance pour les batteries.

Mesures incitatives

Tesla est également actif dans le domaine des énergies renouvelables : c’est un grand fabricant de panneaux solaires aux États-Unis.

Les grandes batteries permettent aux producteurs d’électricité, aux consommateurs d’électricité et même aux spéculateurs d’acheter de l’électricité lorsqu’elle est bon marché et de la vendre lorsque le prix augmente.

« C’est cet écart qui détermine si le stockage est rentable ou non », a déclaré David Fishman, gestionnaire principal au Lantau Group, une société de conseil en énergie à Hong Kong.

M. Musk a déclaré dans un tweet que l’objectif de la nouvelle usine était de « compléter la production de l’usine Megapack en Californie ».

L’administration Biden, ainsi que le gouvernement chinois, fait pression sur les entreprises pour qu’elles investissent massivement dans les technologies émergentes.

La loi sur la réduction de l’inflation, d’un montant de 370 milliards de dollars, que le président Joe Biden a promulguée l’année dernière prévoit des mesures incitatives pour la production de batteries rechargeables aux États-Unis afin d’approvisionner le marché américain.

La Chine, producteur important de batteries

Le gouvernement municipal de Shanghai n’a pas souhaité commenter dans l’immédiat l’annonce de Tesla.

Pour Tesla, Shanghai est le site de sa plus grande usine de fabrication de voitures électriques. L’usine approvisionne non seulement le marché intérieur chinois, mais exporte également un grand nombre de véhicules vers l’Europe, où Tesla a constaté qu’il était plus difficile de construire des usines aussi rapidement qu’à Shanghai.

La Chine produit la plupart des batteries rechargeables dans le monde et domine le traitement chimique nécessaire à la production de leurs ingrédients. L’usine Tesla de Shanghai qui fabriquera les Megapacks sera proche des usines qui produisent la quasi-totalité des composés lithium-fer-phosphate pour les batteries.

Ces composés sont moins coûteux à fabriquer que les matériaux précédemment utilisés dans les batteries rechargeables, dont le cobalt. Les défenseurs des droits de la personne se sont alarmés des conditions de travail dans les mines de cobalt en Afrique, première source mondiale de ce minéral.

Cet article a été publié à l’origine dans The New York Times.