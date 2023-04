(Toronto) Roots a affiché mercredi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt, alors que ses ventes ont aussi diminué.

La Presse Canadienne

Le détaillant de vêtements et d’accessoires a engrangé un profit de 13,0 millions, soit 31 cents par action, pour le trimestre clos le 28 janvier, ce qui se comparait à un bénéfice de 18,1 millions, ou 42 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les ventes d’ensemble ont totalisé 111,5 millions au cours du trimestre, alors qu’elles s’étaient établies à 121,3 millions un an plus tôt.

Les ventes des magasins d’entreprise et du commerce en ligne ont reculé à 98,5 millions au plus récent trimestre, après s’être chiffrées à 110,6 millions un an plus tôt.

Roots a essentiellement attribué ces résultats aux vents contraires économiques et à l’intensification de l’environnement promotionnel.

Les ventes des partenaires et autres ventes ont totalisé 12,9 millions au quatrième trimestre, alors qu’elles avaient été de 10,7 millions un an plus tôt. Elles ont été alimentées par de plus fortes ventes du partenaire de Roots à Taiwan, à la croissance du commerce de gros des produits de marque Roots à des partenaires sélectionnés et à l’impact favorable du taux de change.