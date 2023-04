Plaintes en télécommunications

Rogers en tête pour la première fois

Pour la première fois depuis la création de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), c’est Rogers qui a suscité le plus de plaintes des Canadiens, surtout à cause de la panne majeure du 8 juillet 2022. En hausse de 12 % par rapport à l’an dernier, le nombre de dossiers traités montre par ailleurs que Telus et sa filiale Koodo sont également plus souvent visés, selon le plus récent rapport de l’organisme fédéral.