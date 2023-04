Connue pour ses parkas et ses nombreux manteaux d’hiver, l’entreprise Canada Goose délaisse son usine de Boisbriand ouverte en 2017. Près de 180 employés perdraient leur emploi d’ici le mois de juillet, selon les avis de licenciements collectifs publiés par le ministère du Travail.

« Notre bail expirant à la fin du mois de juillet, Canada Goose consolidera les activités de notre usine de Boisbriand dans nos locaux de Chabanel durant les mois qui suivent, incluant le transfert d’employés, a répondu l’entreprise dans une déclaration officielle envoyée par courriel à La Presse. Le quartier historique du vêtement de Chabanel convient parfaitement aux manufacturiers de Montréal et présente de nombreux avantages, notamment l’accès au transport en commun, les talents et les possibilités d’expansion future dans la région. Nous restons profondément attachés à nos activités au Canada et nous continuerons à fabriquer nos produits localement au Québec et dans tout le pays. »

Pour le moment, il a été impossible de savoir combien de salariés au total travaillent à l’usine de Boisbriand ni de connaître le nombre d’employés qui seront transférés à Montréal.

L’automne dernier, au cours d’une visite des installations du spécialiste des manteaux d’hiver, rue Chabanel, les représentants de l’entreprise affirmaient qu’un total de 300 postes étaient vacants dans les usines de Montréal et Boisbriand. Au Québec, Canada Goose comptait alors 700 employés.