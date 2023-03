Le syndicat des TUAC explique que les salariés de la ligne de production et les employés de métier verront leur salaire rehaussé, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Olymel et les TUAC rouvrent la convention pour hausser les salaires

(Montréal) Confrontés à des problèmes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre, Olymel et le syndicat des TUAC ont rouvert avant son échéance la convention collective des 275 travailleurs de l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le but de hausser les salaires.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La convention collective des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), un grand syndicat affilié à la FTQ, arrive à échéance en 2027. La date d’échéance n’a pas été modifiée par la réouverture de la convention collective, mais les salaires et des primes ont été rehaussés.

Le syndicat des TUAC explique que les salariés de la ligne de production et les employés de métier verront leur salaire rehaussé, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Par exemple, ceux qui appartiennent à la classe 1, qui touchaient une rémunération de 17,20 $ l’heure à 19,20 $ l’heure, voient celle-ci grimper à 19 $ dès l’embauche jusqu’à 21,20 $ l’heure après un an, a précisé le syndicat.

De même, plusieurs primes ont été haussées, comme celles de soir, de nuit et pour les formateurs.