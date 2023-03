Le bénéfice de la Banque Royale recule de 22 % à 3,2 milliards

(Toronto) La Banque Royale a vu ses bénéfices chuter au premier trimestre, alors qu’elle a imité certaines de ses consœurs en mettant plus d’argent de côté pour des conditions économiques plus difficiles à venir, même si, comme d’autres, elle a également profité de revenus plus élevés sur les marchés des capitaux, l’incertitude ayant contribué à une hausse des volumes de transactions.