Le syndicat représentant les pilotes d’Air Canada dit avoir l’intention de demander l’intervention d’un conciliateur fédéral dans les négociations avec la compagnie aérienne.

La Presse Canadienne

L’Association des pilotes de ligne, qui représente plus de 5000 pilotes d’Air Canada, dit que les deux parties sont encore loin d’une entente. Le syndicat a l’intention de quitter le processus de médiation volontaire le 15 juin.

« Malheureusement, Air Canada continue de sous-évaluer votre contribution au succès de cette compagnie aérienne », a déclaré Charlene Hudy, chef du contingent Air Canada du syndicat, dans un message vidéo adressé aux membres.

Elle indique que, même si les négociations ont permis aux deux parties de parvenir à des accords importants, elles restent trop éloignées dans les négociations, raison pour laquelle les pilotes quitteront le processus volontaire.

Le syndicat annonce qu’il va transmettre un avis de différend pour informer le ministère fédéral du Travail que les deux parties ont échoué à conclure une nouvelle entente. Il lui demandera de nommer un conciliateur dans le dossier.

Air Canada affirme dans un communiqué qu’elle reste déterminée à parvenir à un accord équitable et négocié.

« Air Canada a travaillé dur et de bonne foi pour parvenir à une nouvelle convention collective avec (le syndicat) dans le cadre du protocole de négociation et les négociations menées dans le cadre du protocole de négociation ont conduit à des progrès significatifs », a déclaré la compagnie aérienne.

Air Canada ajoute qu’elle continuera de faire pression en faveur d’un accord dans les mois à venir dans le cadre du processus de négociation normal, insistant sur le fait que les clients peuvent continuer de réserver et de voyager en toute confiance sur ses vols.

Les pilotes canadiens souhaitent obtenir des gains qui réduiraient l’écart grandissant entre leur salaire et celui de leurs collègues des plus importantes compagnies aériennes américaines. Entre mars et septembre de l’année dernière, les pilotes de Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines ont conclu des accords prévoyant des augmentations de salaire sur quatre ans allant de 34 % à 40 %.

Mme Hudy a qualifié d’« inacceptable » l’écart salarial entre les pilotes canadiens et américains.

Le Code canadien du travail stipule que le ministre a jusqu’à 15 jours pour nommer un conciliateur, après quoi commence une période de pourparlers de 60 jours. Si aucun accord n’est trouvé lors des négociations, le syndicat dispose d’un délai de réflexion de 21 jours avant de pouvoir faire grève.

La semaine dernière, WestJet Encore a conclu une entente avec ses pilotes pour éviter de peu une éventuelle grève.