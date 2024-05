Une perte nette de 117,5 millions a été enregistrée à la Banque Laurentienne pour les mois de février, mars et avril alors qu’un profit de 49,3 millions avait été généré il y a un an.

Les investisseurs ont fait glisser l’action de la Banque Laurentienne à un nouveau plancher des 52 dernières semaines durant la séance boursière de vendredi après le dévoilement du plan stratégique renouvelé de la direction de l’institution financière montréalaise.

Le moteur de croissance de la banque continuera d’être les services bancaires commerciaux, c’est-à-dire le financement d’équipement et d’inventaires, le financement de projets résidentiels, commerciaux et industriels avec des promoteurs et des entrepreneurs immobiliers, et les prêts commerciaux aux petites et moyennes entreprises.

Qualifié d’ambitieux mais réaliste par le PDG Éric Provost, le plan vise à générer sur un horizon de 3 à 5 ans une croissance du bénéfice par action ajusté supérieur à 10 %, un rendement des capitaux propres ajusté supérieur à 10 %, et un ratio d’efficacité ajusté inférieur ou égal à 60 %.

Le ratio d’efficacité ajusté de la banque a atteint 73,8 % ce printemps, un niveau qualifié par les dirigeants d’encore beaucoup trop élevé. Le ratio d’efficacité mesure la capacité à transformer les dépenses en bénéfices. Une augmentation du ratio traduit une détérioration de l’efficacité.

La banque reconnait par ailleurs la nécessité d’améliorer ses services bancaires aux particuliers et veut accroître sa base de dépôts en introduisant de nouveaux produits à faible coût et à valeur ajoutée pour attirer des clients, notamment des options en libre-service.

CAPTURE D’ÉCRAN Le PDG de la Laurentienne, Éric Provost (au centre), répond à une question d’un analyste après avoir présenté sa vision du futur de la banque au cours d’un évènement organisé pour les investisseurs à Toronto vendredi.

La mise en œuvre du plan et l’atteinte des objectifs dépendront notamment de la capacité de la banque à conclure des partenariats. La Laurentienne entend développer ses services financiers à travers des partenaires mais aussi former des partenariats stratégiques permettant d’accélérer les investissements technologiques.

« On ne prétend pas être en mesure de bâtir nous-mêmes les fonctionnalités dont on a besoin pour accélérer le déploiement de produits adaptés au secteur bancaire d’aujourd’hui », dit Éric Provost en entrevue.

Charge de près de 200 millions

La Laurentienne a aussi présenté vendredi sa plus récente performance financière trimestrielle. Les résultats comprennent une charge d’environ 200 millions liée à la réorganisation des activités et à la dépréciation du secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

La direction explique que la dépréciation du secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises est une opération comptable découlant d’une évaluation effectuée à chaque année.

La décision de réduire des deux tiers l’espace loué pour les bureaux corporatifs à Toronto a d’autre part entrainé une charge de 13 millions dans les résultats du trimestre.

D’autres charges sont à prévoir. Les prochains résultats financiers qui seront dévoilés à la fin août comporteront au minimum une charge de 7 millions liés aux indemnités de départ versées aux employés licenciés en mai, une décision touchant une cinquantaine de personnes (environ 2 % de l’effectif).

CAPTURE D’ÉCRAN Éric Provost (à gauche) était accompagné par Yvan Deschamps, chef de la direction financière de la banque, pour discuter avec les investisseurs vendredi à Toronto.

Un processus de simplification des activités de la banque est amorcé depuis plusieurs mois. La direction avait notamment décidé plus tôt ce printemps de cesser ses activités de vente et de négociation d’actions ainsi que la recherche sur actions produite et distribuée par Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

La banque a de plus cédé ce printemps ses services de courtages aux particuliers-représentant des actifs sous gestion de plus de 2 milliards de dollars – à iA Groupe financier.

Les investisseurs ont démontré beaucoup de prudence vendredi face aux résultats dévoilés et à la vision du futur présentée par les dirigeants. L’action de la Banque Laurentienne a cédé 6,5 % durant la dernière séance de la semaine pour clôturer à 24,95 $ à la Bourse de Toronto.

Le titre de la banque demeure loin de sa valeur comptable par action qui se situe dorénavant à 56,82 $, en baisse de 5 % par rapport à 59,80 $ il y a un an.

Le cours boursier actuel donne une valeur d’un milliard de dollars à la Laurentienne.