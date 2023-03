Ces informations sur la rémunération des plus hauts dirigeants de la Banque Nationale sont extraites de la circulaire de direction publiée jeudi.

35,3 millions pour les plus hauts dirigeants de la Banque Nationale

Les plus hauts dirigeants de la Banque Nationale ont obtenu pour 35,3 millions de dollars en valeur de rémunération totale en 2022, dont 10,98 millions pour le nouveau président et chef de la direction, Laurent Ferreira.

Cette rémunération en salaire et bonis de M. Ferreira rejoint donc, dès sa première année en poste, celle dont avait bénéficié son prédécesseur, Louis Vachon, lors de sa dernière année en fonction.

Aussi, cette valeur de rémunération totale de M. Ferreira à titre de nouveau président et chef de la direction est majorée de deux millions de dollars par rapport à la rémunération totale de 8,97 millions qui lui avait été consentie à sa dernière année au poste de chef de l’exploitation.

Ces informations sur la rémunération des plus hauts dirigeants de la Banque Nationale sont extraites de la circulaire de direction publiée jeudi, et qui sera distribuée ensuite aux actionnaires en préparation de leur assemblée annuelle du 21 avril à Montréal.

On constate d’ailleurs dans la circulaire de direction qu’il s’agissait d’une année de transition parmi quelques postes de la haute direction de la plus grosse banque québécoise.

Ainsi, lorsque l’on exclut les deux nouvelles hautes dirigeantes qui figurent dans le tableau de rémunération des « hauts dirigeants visés » dans la circulaire, on obtient un montant de 26,7 millions en valeur totale des salaires et primes consentis en 2022.

Il s’agit d’un montant en hausse de 1,1 million par rapport au montant comparable de 25,6 millions en rémunération totale parmi les quatre hauts dirigeants qui étaient déjà en fonction un an plus tôt.

Les deux ajouts parmi ces « hauts dirigeants visés » dans la circulaire de direction de la Banque Nationale sont Marie Chantal Gingras, cheffe des finances et première vice-présidente à la direction, et Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client.

À leur première année en fonction, Mme Gingras a été rémunérée pour une valeur totale de 4 millions en salaire et primes, alors que Mme Blanchet a obtenu pour 4,5 millions en valeur de rémunération totale.

En mise en contexte d’affaires, rappelons que lors de son exercice clos le 31 octobre 2022, la Banque Nationale a réalisé un bénéfice net de 3,38 milliards sur un revenu total de 9,65 milliards. Ces deux résultats principaux étaient en hausse de 8 % par rapport aux chiffres comparables en fin d’exercice précédent en 2021.