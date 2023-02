Produits d’épicerie

Les sauces de Stefano Faita prennent du galon

Stefano Faita a mis ses premiers pots de sauce sur les rayons des supermarchés IGA en 2017. Près de six ans plus tard, le restaurateur annonce l’arrivée, dès cette semaine, de ses produits dans les magasins Walmart et Maxi du Québec. La Presse s’est entretenue avec lui à propos de cette croissance rapide et de ses possibles dangers.