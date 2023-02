Telus sous les attentes

(Vancouver) Telus s’attend à une forte augmentation de ses flux de trésorerie disponibles et à une croissance de plus de 10 % de ses revenus et bénéfices au cours de l’exercice à venir, alors qu’elle a complété l’expansion de ses réseaux à large bande et qu’elle s’efforce de tirer le maximum de ses acquisitions, y compris dans sa division de la santé.