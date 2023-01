Vente de Freedom à Vidéotron

TekSavvy demande au CRTC de réviser l’entente

(Chatham) Un fournisseur de services internet indépendant demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’enquêter sur l’entente entre Rogers et Québecor survenue dans le cadre du projet d’acquisition de Shaw par Rogers et de statuer qu’elle viole la Loi sur les télécommunications.