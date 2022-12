Playmobil produit près de 150 millions de figurines chaque année, soit 3 millions de figurines par semaine, dans les 80 000 mètres carrés de son usine principale, située à Malte.

Agence France-Presse

Avec ses 1 300 employés, la fabrique maltaise est l’unique productrice de figurines de la célèbre marque.

Matthias Fauser, PDG de Playmobil Malte, affirme qu’« il y a des changements » dans la façon dont les enfants jouent, « peut-être une tendance vers les jouets électroniques et ainsi de suite, mais il y a toujours un marché pour les jouets traditionnels comme le nôtre et pour les jouets éducatifs systématiques. Nous avons un jouet éducatif de qualité et durable pour lequel il y a toujours une demande. »

À voir en vidéo.