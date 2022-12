(Montréal) Des travailleurs d’une usine de Princeville viennent d’entériner une entente de principe qui leur accordera des augmentations de salaire de 36,92 % sur quatre ans, dont une de 27 % dès la première année.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ils travaillent à l’usine de Princeville de la compagnie Commonwealth Plywood et sont membres du Syndicat national des salariés du veneer, affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

Joint au téléphone, l’employeur a confirmé les faits d’abord rapportés par la CSD. « On a fait un gros bond (dans les salaires). On est content de ça. Ça a super bien été les négociations et la collaboration », a confirmé Rosalie Longpré, vice-présidente aux ressources humaines.

« Nous, on veut garder les employés », a-t-elle lancé, avant d’ajouter que l’entreprise va encore embaucher au début de janvier.

L’employeur note que le salaire d’entrée pourra ainsi passer d’environ 15 $ l’heure à plus de 20 $.

La CSD souligne également l’octroi d’une troisième semaine de vacances après un an de service et l’introduction d’une cinquième semaine à 18 ans de service. Elle note qu’il y a aussi introduction d’une prime de formation et une augmentation des primes de quarts.

Le syndicat de la CSD note avec fierté que l’entente de principe a été entérinée dans une proportion de 100 % par les travailleurs.