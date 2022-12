Une grève générale et illimitée touche une vingtaine de succursales de la SQDC depuis le 28 mai. La grève a été déclenchée par des travailleurs membres d’une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ.

(Montréal) Après six mois et demi de grève, des syndiqués de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont rejeté la dernière offre patronale globale dans une proportion de 94 %.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La grève se poursuit donc. Elle touche maintenant 24 succursales, puisque celle de Repentigny s’ajoute à compter de mardi matin, a fait savoir en entrevue David Clément, président du syndicat. Le SCFP représente les syndiqués dans 26 succursales.

L’offre globale avait été déposée le 6 décembre, après plus de six mois de grève. M. Clément soutient qu’elle ressemblait à l’offre de juillet, avec quelques ajouts en montants forfaitaires et un contrat en vigueur pendant cinq ans.

Les membres des 26 succursales n’en ont clairement pas voulu, puisqu’ils l’ont rejetée dans une proportion de 94 %, fait-il valoir. Et le rejet a même été unanime dans 17 succursales.

« Nos boss voulaient des preuves irréfutables ; les résultats des votes sont sans équivoque ; nos membres veulent être traités avec respect. Le comité patronal voulait un vote sur son offre globale, il a été servi », a lancé M. Clément.

Aussi, dans une des succursales syndiquées au SCFP, mais qui n’est pas touchée par la grève, à Neufchâtel, le SCFP a demandé au ministère du Travail de nommer un arbitre afin d’élaborer le contenu de la première convention collective.

L’essentiel du litige porte maintenant sur les salaires. Le SCFP estime que les salaires à la SQDC s’apparentent à ceux du commerce de détail plutôt qu’à ceux d’une société d’État. Les membres du SCFP gagnent 17,12 $ l’heure à l’embauche.

La direction de la SQDC, quant à elle, a fait valoir que « l’ensemble des conseillers de la Société, à l’exception de ceux qui travaillent dans des succursales représentées par le SCFP, bénéficie d’un taux horaire de 19,01 $/h à l’entrée, et ce, depuis le 3 juillet 2022 ».

Les syndiqués de la Fédération des employés des services publics, affiliée à la CSN, ont en effet renouvelé leur convention collective. Mais l’offre acceptée par ces syndiqués a été jugée insuffisante par ceux du SCFP, affilié à la FTQ.

Après six mois et demi de grève illimitée, « la balle est dans le camp de la SQDC » après ce dernier rejet de l’offre patronale, croit M. Clément.

La SQDC a souligné que ses succursales demeurent ouvertes malgré la grève. « La SQDC déploie des efforts pour maintenir son service à la clientèle dans ses succursales, incluant celles visées par la grève qui demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La clientèle a par ailleurs toujours accès aux achats en ligne. »

La SQDC a noté que de ses 91 succursales, 48 ne sont pas dotées de syndicat.